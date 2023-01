El bajista de Attaque 77, Luciano Scaglione, está en Chile realizando una gira en solitario con su banda Lucho Al Attaque. Pese al parón de la famosa banda albiceleste de punk-rock, el músico no se baja de los escenarios y mantiene latiendo la esencia de la agrupación.

Este pasado lunes Scaglione conversó con RedGol en la previa de sus tres recitales en Chile y los temas fueron variados, pero siendo Lucho hincha de Boca Juniors no podía faltar el fútbol.

“Claro que me acuerdo de Gary Medel, lo vi pegar patadas en la cancha de Boca. Los defensores de Boca tienen que tener algunas características y hubo un gladiador llamado Blas Giunta, que fue ícono de lo que es huevos y pierna fuerte en los planteles históricos de Boca Junior entre los 80 y 90. Era un loco que te talaba abajo como un árbol y Medel nos hacía acordar de él. Gary fue muy querido y dejó un recuerdo de gladiador aguerrido que al hincha de Boca le encanta”, dijo el músico sobre el Pitbull

Por otro lado explicó por qué A77aque cerraba sus recitales en Chile festejando como Marcelo Salas, esto pese a que tres de los cuatro integrantes eran de Boca, y el Matador ídolo de River Plate.

“Era una época donde Salas no paraba de hacer goles y, al margen del equipo de cada uno, nos gustó mucho el fútbol desde siempre. Lo que hizo Salas en River, incluso le hizo goles a Boca, nos encantaba. Y cuando pasa eso, el talento… el fútbol tiene algo artístico: cuando alguien hace goles de determinada forma empieza a transformarse en una especie de artista”, comentó Lucho sobre el Matador.

Argentina campeona del mundo

Por otro lado, Luciano Scaglione comentó cómo vivió la final entre Argentina y Francia por la final del Mundial de Qatar 2022. Lucho celebró la hazaña de Lionel Messi y la Albiceleste sin olvidar que esa alegría que da el fútbol es una burbuja dentro de los problemas sociales de un pueblo.

“Lo viví con mi hija que es súper fanática. Y están todos los pormenores de Messi, que por ahí era su último Mundial y no tendría otra posibilidad de ganar esa Copa del Mundo que era necesaria para demostrar que es uno de los mejores de la historia. Para mí no era necesario. Y también estaba esa carga emotiva por la muerte de Maradona, y por esas dos finales que nos ganó Chile en Copa América. Futbolísticamente había muchos condimentos para gritar hasta perder la voz”, cuenta.

Complementó que “es la única vez que veo que se juntan personas de diferentes colores y realidades gritando por lo mismo. Quedará un lindo recuerdo, pero ya está, al otro día no bajó la inflación, no hubo menos pobres ni menos femicidios. No cambia nada”.

Lucho sentencia que “Era ver gente que no tiene nada, que sus gobiernos no les da nada para salir a festejar. La situación en Argentina siempre es un poco peor que los países de la región, hay una deficiencia e incapacidad de gestión inusual. No es normal lo que pasa en Argentina con la inflación y la cuestión económica, con la pelea entre la izquierda y la derecha, toda la raza política ha fracasado. Podemos tener buenos músicos, futbolistas, escritores, pero a nivel político Argentina tiene una deuda con su pueblo. Me ponía contento ver gente humilde que dejaba la vida en el festejo, porque es lo único que se puede festejar en Argentina. Lo viví con alegría, pero también con dolor”.

La gira de Lucho Al Attaque

Luciano Scaglione se presentará en Chile con su banda Lucho Al Attaque las noches de este jueves 26 de enero en Santiago (en Bar Experience), el viernes 27 en Quilpué (Trotamundos Terraza) y el sábado 28 en Talca (Central Bar).

Las entradas para las fechas de Santiago y Talca se pueden adquirir por el sistema Coloco.net; y las entradas para Quilpué están disponibles a través de Passline.com. En los tres shows abrirá la banda nacional Durango 95, mientras que en Talca se suman Duros Tiempos.