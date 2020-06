Lucas Barrios renueva en Gimnasia y Esgrima La Plata: “Maradona me pidió que me quede”

La continuidad de Diego Maradona como técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata hasta diciembre de 2021 tuvo algunas consideraciones y una de ellas era la renovación de contrato de Lucas Barrios, quien tenía una cláusula de rescisión a mitad de este año.

“Diego quería que continúe, el club quería que continúe y yo también. Me adapto a la pandemia y a la situación que están viviendo los clubes, la verdad que es una situación complicada para todos”, detalló el ex artillero de Colo Colo a Club 947 y que fueron reproducidas por Olé.

Lucas Barrios extendió su contrato con Gimnasia hasta junio de 2021.

“Tuve la mala suerte de lesionarme apenas llegué y después se paró el campeonato y no pude jugar. No me quería ir de esa manera. Quiero volver y jugar y hacerlo bien, así que me adapté a las condiciones que puso el club”, explicó el goleador, quien aceptó una rebaja salarial para extender su vínculo con el club argentino hasta junio de 2021.

Pero la renovación del artillero de 35 años no fue la única, porque Maradona pidió que Lucas Licht renovase contrato, al igual que Jorge Broun, Paolo Goltz y el colombiano Harrinson Mancilla, quienes aún están en conversaciones.