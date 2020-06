La difícil vida que tuvo Lucas Barrios en Temuco: "Dormía en una pieza chica y cuando llovía me caían gotas"

Lucas Barrios llegó a Deportes Temuco el año 2005 y a Chile llegó con lo puesto. En Argentina no tuvo oportunidades, por lo que llegó al país con una maleta llena de ilusiones.

El ex delantero de Colo Colo relató en DirecTV Sports Chile una anécdota que vivió en Temuco, donde sufrió el no pago de su sueldo por varios meses.

"Dejé a mi familia y me vine solo, no nos pagaban en Deportes Temuco. Yo decía 'si hacía goles seguramente un club grande me va a ver' y me quedé", comenzó a relatar el argentino.

Lucas Barrios enfrentando a Colo Colo por Deportes Temuco

Para complementar la situación agregó que, "el otro día les conté a la Sub 17 de Colo Colo que yo dormía en una pieza chiquitita en Temuco y cuando llovía caían gotas y yo me tenía que mover, incluso la cama también para no mojarme".

Para finalizar contó que, "entonces, esas cosas te hacen decir que hay que luchar, porque las cosas pueden cambiar, no solamente económico, sino que en lo futbolístico. Los sueños están para cumplirse".