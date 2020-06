Lucas Barrios y su bajo rendimiento en el segundo ciclo en Colo Colo: "Jugué muy poco con el equipo titular"

Lucas Barrios tuvo un bajo rendimiento en su segundo ciclo por Colo Colo, no obstante anotó uno de los goles más importantes del fútbol chileno en los últimos años: la anotación a Corinthians por los octavos de final de Copa Libertadores.

En conversación con DirecTV Sports Chile, la Pantera habló de su bajo rendimiento en el Cacique. "Nunca tuve la suerte de encontrar la posibilidad de tener al equipo completo, como años anteriores. No coincidí jugar con los jugadores que arman el juego, nunca pudimos jugar todos juntos. El único momento donde estuvimos juntos fue en Libertadores y se notó. El equipo se te complica y el delantero la sufre más. Yo asistí mucho a Esteban Paredes, pero sin lugar a duda yo me hago responsable de mis actos", expresó.

Lucas Barrios se refirió al rumor que surgió en su salida sobre que el equipo no jugaba para él. "El equipo juega para el equipo, no solo para un jugador. Nosotros teníamos grandes jugadores, con Corinthians hace el gol Carmona que venía de atrás, entonces el equipo cuando se encontraba y estaba bien estaba en un gran momento, como lo hizo en la Libertadores", detalló.

Al ser consultado por la posibilidad de poder haber vestido a la Roja, Lucas Barrios se hizo el loco. "Se habló en Chile en algún momento. Yo tenía cuatro años y medio en el país. La verdad es un cariño enorme a Chile, se decía que yo podía ir a la selección con Marcelo Bielsa, se juntaron firmas, pero yo dije que en ese momento esperaba la de Argentina y después Martino me va a buscar y termino jugando en Paraguay", sinceró.

Lucas Barrios y su gol contra Corinthians

Para finalizar, Lucas Barrio cuenta una bonita anécdota cuando partió a Alemania. "A mi siempre me tocó hacerle goles a Universidad de Chile y la gente de la U me tenía cariño y un respeto. Cuando me voy a Alemania una señora de la U me deseó suerte y yo no lo podía creer", sentenció.