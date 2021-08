Lionel Messi aclara su futuro: "PSG es una posibilidad, pero a esta hora no tengo nada arreglado. Tuve varios llamados y muchos interesados"

En una conferencia donde no faltaron lágrimas, Lionel Messi no sólo se despidió del Barcelona, también aclaró que no tiene nada firmado con el PSG y desmintió al diario Sport al asegurar que tuvo varios llamados y clubes interesados.