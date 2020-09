Jorge Messi rompe el silencio y deja la grande: "Es difícil que Leo se quede en Barcelona"

Lionel Messi sigue siendo el tema principal de los medios deportivos en el mundo, porque sus ganas de irse de FC Barcelona siguen intactas, y este miércoles por fin alguien de su entorno habló al respecto.

El padre y representante del goleador argentino, Jorge Messi, ya está en la Ciudad Condal para negociar la salida de su hijo de la tienda catalana, y en medio de esas tratativas habló de forma escueta con Cuatro Deportes de España.

Una de las preguntas más directas que le hicieron a la pasada al rosarino fue cómo ve el futuro de Messi en el Barça, ante lo cual respondió "difícil, difícil".

Las palabras también las tomó Sport, donde titularon derechamente con que "es difícil que Leo se quede", haciendo alusión a las palabras del argentino.

¿Al City?



De paso, a Jorge Messi también le consultaron sobre la opción de que la Pulga se vaya a la Premier League, para defender los colores de Manchester City, situación que negó.

Jorge Messi habló del futuro de su hijo - Getty

"No sé, no hay nada", aseveró acerca de la opción de irse a Inglaterra, y luego aseguró que "no he hablado con Pep Guardiola, no he hablado con nadie".

El futuro de Lionel Messi aún no está claro, pero lo más cierto es que es muy "difícil" que siga vistiendo los colores de Barcelona.