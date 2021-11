Conmoción mundial generó recientemente la suspensión del partido entre el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli ante el Lyon por la Ligue 1. Y es que el duelo tuvo que ser suspendido después de que un hincha lanzara una botella a la cancha, la que impactó en la cabeza del mediocampista francés Dimitri Payet.

El autor de la brutal agresión fue reconocido y detenido a tiempo por la policía francesa, y ahora recibió un ejemplar castigo por parte de las autoridades. Así lo informó el destacado medio L’Equipe, que señaló que “el fiscal ha solicitado seis meses de prisión, así como una prohibición de acercarse a los estadios de cinco años”.

Con 32 años, el sujeto tuvo que comparecer este martes ante el Tribunal Penal de Lyon y su explicación y vestimenta llamaron la atención. Esto porque se presentó “vistiendo una camiseta blanca del Bayern de Múnich bajo un anorak azul, sin lograr explicar su gesto”, detalló el citado medio.

Tras eso, apuntaron que la persona, que es fanática del OL hace quince años, se disculpó con la estrella del Marsella excusándose que no quería darle en la cabeza. “No sé que pasó en mi cabeza, la euforia, no sé”, reveló.

El barrista galo continuó con su explicación agregando que encontró la botella en el suelo previo a que por su cabeza se cruzara la genial idea de lanzarla al capitán del equipo de Jorge Sampaoli cuando este se disponía a patear un tiro de esquina. Y en las imágenes transmitidas por la televisión se ve que se baja una capucha antes de lanzar el proyectil.

Así las cosas, el polémico hincha tendrá que pasar los próximos meses tras las rejas por su intrépida acción, mientras que Sampaoli y sus pupilos tendrán que aguardar por la determinación que tomen en el fútbol francés con respecto a la reanudación del encuentro ante Lyon.

De momento, Marsella se prepara para su próximo desafío en la Ligue 1, cuando este domingo 28 de noviembre reciba al Troyes en el Stade Vélodrome a partir de las 16:45 horas.