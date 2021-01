Thierry Henry alaba a Marcelo Bielsa: "Todo el mundo está mirando a Leeds"

Desde que consiguieron el ascenso a la Premier League, el Leeds United de Marcelo Bielsa ha tenido una temporada irregular. Entre triunfos, empates y derrotas, el equipo blanco ha sabido ser protagonista del fútbol inglés y así ganarse un lugar en el actual torneo.

Responsabilidad de ello es la propuesta del loco, que siempre ha mantenido su juego agresivo aún cuando puede ir goleando o siendo goleado. Una característica que no solo cautiva a los hinchas, sino también a leyendas del fútbol mundial.

Thierry Henry ofreció una entrevista a So Foot y aprovechó la oportunidad para hablar del rol de los técnicos a la hora de potenciar jugador, recordando y elogiando la labor del rosarino en su equipo.

Henry aplaudió lo hecho por Marcelo Bielsa con el Leeds United. Foto: Getty Images

"Sí, me gusta arriesgarme, construir corto y sí, a veces puede parecer una tontería cuando pierdes la pelota. Después, también vi a los equipos salir de cualquier manera y tomar goles. Lo importante es mantener tu filosofía", lanzó de entrada el francés.

Fue ahí que Henry usó de ejemplo al Loco. "Puedes cambiar tu sistema, hacerlo evolucionar, pero lo importante es es estar de acuerdo con sus ideales. Mira lo que está haciendo Marcelo Bielsa en la Premier League: puede ganar 4-0 o perder 4-0. Pero, en última instancia, todo el mundo está mirando a Leeds. Esto también es lo que me gusta, pero ojo, nunca me verás denigrar el acercamiento de un entrenador, más desde que me fui al otro lado. Tenemos que dejar que el tiempo siga su curso".

Más allá de los elogios, lo cierto es que el Leeds del ex técnico de la Roja se ha hecho un lugar entre los grandes equipos del fútbol inglés. Sin estar en la pelea arriba, sus partidos son los que más llaman la atención por el juego agresivo, que tanto en Europa como en Chile, le ha entregado fanáticos y admiradores.