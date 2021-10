El partido entre Perú y Chile está a la vuelta de la esquina y la reconocida comunicadora de Gol Perú no tiene dudas en sentenciar a la escuadra de Ricardo Gareca como favorita. "Es local, tiene menos bajas que Chile y por la posición que tiene en la tabla, debe ser favorita", dice de cara al desafío del jueves por la fecha 11 de las Eliminatorias para Qatar 2022.

"Si no le ganamos a Chile, paremos de contar", dijo la reconocida periodista peruana Milena Merino en GOLPERÚ. Un vaticinio que llevó a Redgol a comunicarse con la joven comunicadora, para que se explaye en sus conceptos de cara a una nueva edición del Clásico del Pacífico.

Perú y Chile se enfrentan este jueves en Lima, por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, y Milena tiene claro el panorama. "Ayer me preguntaban en el programa si yo sentía que Perú era favorito ante Chile. Y yo sí, creo que es favorito", sentencia.

En el desarrollo, la reportera advierte que para la Blanquirroja "hay un leve favoritismo, que no es tampoco abismal. Será un partido parejo. Sin embargo, Perú parte con tres puntos a su favor: es local, tiene menos bajas que Chile y mejor posición en la tabla. Tiene que ser favorito".

Con más de 170 mil seguidores repartidos en sus redes sociales, la comunicadora le da un ultimátum a su selección y carácter de final al partido que se disputará en el estadio Nacional de Lima.

"No deberíamos sacarnos esa responsabilidad y bajar la atención. Debiéramos tener la consigna de ganar, porque aparte para mí el partido con Chile es un punto de quiebre. Si no se consiguen los tres puntos, Ricardo Gareca debiera empezar a pensar en otra planificación y no en lo que es Qatar".

Milena Merino habla de Lapadula y Brereton



Una circunstancia que enriquece la antesala del Clásico del Pacífico es la que protagonizan los jugadores nacionalizados en cada representativo. Gianluca Lapadula saltó de Italia a Perú por vía materna, al igual que Ben Brereton, de Inglaterra a Chile,.

Para Milena Merino "en realidad la comparación es odiosa, pero sin duda que Brereton, es una especie de Lapadula para Chile, por cómo se dio todo y cómo termina llegando a la selección. Tiene mucha proyección, va a dar que hablar y terminará posicionándose", adelanta.

Sin embargo, al ver los dos en la balanza, la comunicadora se inclina por el Bambino de Los Andes, hoy en los registros del Benevento en la segunda división de Italia, más que por el goleador de Blackburn Rovers.

"Hoy en día, en este momento, creo que Lapadula cuenta con más jerarquía. Por un tema de edad, por conocerse más con la selección peruana. Pero Brereton es un as bajo la manga que podría complicar y terminar condicionándonos. Aunque en Perú no ha hecho mucho ruido: le temen más a los referentes conocidos o más habituales", complementa.

