La molestia de los venezolanos residentes contra Chile: "Haciendo trampa no podrán"

Aunque Venezuela y Chile se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones, el equipo vinotinto anuncia que se jugará "la vida" en el choque programado para este jueves por la duodécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Por esto, un grupo de residentes venezolanos en el país protestó bulliciosamente ante la decisión de la autoridad sanitaria chilena, que le cortó al equipo llanero la posibilidad de entrenar este martes en el estadio Monumental, como estaba planificado.

Las inconsistencias en los datos de vacunación que entregó el equipo fueron detonante para el mandato, que obligó a que el equipo de Leonardo González entrenase en dependencias de su hotel de concentración y elevaran su reclamo en redes sociales.

La reacción fue casi inmediata y en el mismo hotel que ocupa la selección de Venezuela aparecieron algunos residentes en el país, que protestaron por el impedimento y expresaron su solidaridad con el combinado vinotinto.

Video: Cristián Cavieres

"¡Y no podrán! ¡Y no podrán! Haciendo trampa no podrán" cantaba una decena de fanáticos apostados en las puertas de la concentración del plantel venezolano, que este miércoles sí tendrán oportunidad de practicar en exteriores, a 24 horas del duelo ante la Roja.

