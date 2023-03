Elche vs. Betis

Elche vs. Betis

Betis consiguió una victoria postrera y con mucha polémica sobre el Elche de Enzo Roco, quien vio la tarjeta roja en los últimos minutos por una mano que le permitió al brasileño Willian José decretar el 3-2 definitivo a favor de la escuadra dirigida por Manuel Pellegrini.

Pese a que aquel duelo se disputó el 24 de febrero, todavía hay algunos coletazos de esa brega. Así al menos lo publicó La Liga, que ratificó el castigo por algunos insultos que el legendario portero chileno bicampeón de América, Claudio Bravo, recibió por parte de fanáticos del cuadro ilicitano.

"En el minuto 45 de partido, unos 400 aficionados locales, ubicados en el fondo sur, lugar donde se sitúa el grupo de animación local, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 14 segundos, el cántico, 'Claudio Bravo, hijo de puta', dirigido a un jugador visitante", reza la nota informativa publicada por el sitio oficial de la máxima categoría del fútbol español con la alusión a los gritos contra el oriundo de Viluco.

El segundo punto dice que "en el minuto 45 + 2 de partido, unos 400 aficionados locales, ubicados en el fondo sur, lugar donde se sitúa el grupo de animación local, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 10 segundos, el cántico, 'que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, esto no es un portero, es una puta de cabaret', dirigido a un jugador visitante". Sí, el destinatario no podía ser otro que el ex golero del Barcelona y el Manchester City.

Claudio Bravo, el destinatario de los insultos de fanáticos del Elche

Por cierto, eso no terminó ahí para la tarde que Claudio Bravo vivió en el estadio Manuel Martínez Valero. "En el minuto 45 + 5 de partido, unos 400 aficionados locales, ubicados en el fondo sur, lugar donde se sitúa el grupo de animación local, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 4 segundos, el cántico, 'Claudio Bravo, hijo de puta', dirigido a un jugador visitante", afirma el tercer punto, que no necesita mayor explicación respecto de quien recibió los insultos.

Según indica La Liga, el Elche tomó algunas medidas para frenar estas conductas en su cancha. Hubo registros en el ingreso al estadio, además de mensajes por alto parlante y advertencia de la existencia de cámaras de vigilancia, además de un personal de seguridad en el perímetro del terreno de juego y un túnel retráctil para el descanso y el término del partido.