Marcelo Allende dio un inesperado giro en su carrera y partirá desde el Montevideo City Torque hasta al fútbol de Sudáfrica. El volante nacional vestirá la camiseta del Mamelodi Sundowns, vigente campeón de la liga de dicho país.

Uno que conoce el próximo club del mediocampista es Kike Acuña. El ex futbolista estuvo dos años (de 2007 a 2009) en el elenco sudafricano, donde disputó un total de 37 partidos entre la Liga Premier y de la CAF Champions League.

En conversación con Deportes 13, Acuña se refirió al próximo destino del volante nacional. El ex Universidad Católica manifestó que el fútbol sudafricano es parecido al inglés en lo físico y que Allende tiene que "aclimatarse rápido y ser inteligente" en su llegada.

"Por lo que conversé hace un par de años con Gastón Sirino que jugó conmigo en San Felipe y allá, él no se quería venir. Era tratado como un rockstar y tenía buena paga. También pagan buenos premios. Es un fútbol desconocido para los chilenos, pero uno muy bueno. Hay buen pie y grandes jugadores. Le irá bien a Marcelo Allende, pero tiene que saber que son exigentes. No es llegar y jugar. Físicamente son unos monstruos", partió diciendo.

"Es un fútbol muy parecido al fútbol inglés, claramente guardando las proporciones. Es muy rápido y físico. Por lo mismo muchos jugadores africanos terminan yendo al fútbol inglés. No es fácil ir a jugar a Sudáfrica. Es complicado por el clima. Hace mucho calor y las canchas son pesadas. Depende de él, tiene que aclimatarse lo más rápido y ser inteligente. Si va al choque va a perder. Es imponerse en el físico. Allá los negros son unas máquinas. Les sacas la polera y en su estómago puedes lavar la ropa. Son impresionantes", agregó.

"Tienes que pegarle fuerte a la pelota. Son exigentes. Yo era un jugador blanco y por eso ya me era difícil ganarme el cariño del presidente, que siempre me quiso echar, pero no lo pudo hacer por mi rendimiento. Hay cosas que él se irá encontrando en el camino, pero si es fuerte de cabeza y anda bien, no tendrá ningún problema", continuó.

La advertencia de Acuña no solo llegó por lo deportivo. El ex volante manifestó que, en cuanto a seguridad, en Sudáfrica se deben tener precauciones. "Cuando estuve, después de las 9 ó 10 de la noche, yo no paraba en un semáforo rojo. Hubo ciertos problemas cuando estuve allá. Los compañeros y todos conversaban que nadie paraba en los semáforos rojos", expresó.

Y reveló lo que más le llamó la atención: "Muchísimas veces dejaba mis zapatos de fútbol en el balcón y a las seis aparecían los monos y se los robaban. No había forma de poder quitárselos. Eso me parecía fuera de lo común. En otro lado jamás vi un mono que me robara las zapatillas".