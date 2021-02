Minuto a minuto: Juventus vs Inter de Milán por la semifinal de vuelta de la Copa Italia

Hoy jueves el futbol internacional nos trae un partidazo en el marco de las semifinales de vuelta de la Copa Italia, la Juventus recibirá en su estadio en Turín al Inter de Milán que no podrá contar con Alexis Sánchez ni Arturo Vidal.

Los chilenos son los grandes ausentes de este partido tras la acumulación de amarillas conseguida en el duelo de ida de las semifinales, en aquel duelo la Vecchia Signora dio el primer golpe tras vencer por 2-1 a los nerazzurros, el gran héroe de la jornada fue CR7 quien convirtió un doblete (26’ y 35’) para la Juve, mientras que el descuento había sido obra de Lautaro Martínez (9’).

La Juventus de Cristiano Ronaldo va en busca de una nueva final de Copa Italia, torneo que ha ganado en otras trece oportunidades y que en la temporada pasada cayó en el partido final frente a Napoli por 4-2 en definición a penales, en los 90’ minutos el duelo había terminado sin goles.

El Inter contará con regreso de su delantero estrella Romelu Lukaku tras la suspensión sufrida en el duelo de ida por los conflictos con Zlatan Ibrahimovic en los cuartos de final frente al AC Milan. Los nerazzurros deberán dar vuelta el partido para tener la oportunidad de llegar a la final y tener la oportunidad de jugar por su octava Copa.

El otro finalista saldrá del duelo del próximo miércoles entre el Atalanta y el Napoli, llave que en su ida concluyó con un empate a cero.

Minuto a minuto del Derby de Italia: Juventus vs Inter de Milán:

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs Inter de Milán por semifinales de Copa Italia?

Juventus vs Inter de Milán juegan este martes 9 de febrero a las 16:45 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Juventus vs Inter de Milán?

El partido será transmitido por Directv Sports en los canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Además de RAI Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Juventus vs Inter de Milán?

Para ver en vivo el encuentro podrás hacerlo en Directv GO, además de la app Fanatiz.