En Portugal esperan con los brazos abiertos a Cristiano: "Quiere jugar dos años en el Sporting de Lisboa"

A pesar de los 27 goles que ha marcado en esta temporada de la Serie A, Cristiano Ronaldo está siendo insólitamente criticado en la Juventus.

Se ha especulado su salida, pero según afirma Claudio Raimondi, reconocido reportero italiano del canal Sport Mediaset, el astro luso de 36 años se quedará un año más en la Vecchia Signora.

"Cristiano Ronaldo quiere acabar su ciclo con la Juventus y después, jugar dos años con el Sporting Lisboa", señaló Raimondi en declaraciones replicadas en diversos medios europeos.

Tal como dijo Florentino Pérez, Cristiano no volverá al Real Madrid y tampoco al Manchester United. "Ronaldo no tiene intención de salir de la Juventus, quiere cumplir el contrato que sólo finaliza en 2022. El regreso a España no es una posibilidad real y el United no tiene los recursos económicos para tal operación”, indicó.

Luego, detalleó: "No hay condiciones que permitan a Ronaldo dejar la Juventus, incluso si están relacionados con sus patrocinadores. Ronaldo tiene una idea de futuro que puedo desvelar aquí de primera mano".

De esta forma Cristiano Ronaldo volvería al club que lo formó y del cual emigró a los 18 años con rumbo al Manchester United.