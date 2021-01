Jürgen Klopp estalla contra el VAR y el Manchester United: "Le han cobrado más penales en dos años que a mi en cinco"

La inesperada derrota del Liverpool ante el Southampton por la cuenta mínima, puso a la Premier League al rojo vivo y con dos equipos en el primer lugar con 33 puntos, ya que el Manchester United le dio caza a los Reds.

El entrenador del actual campeón del fútbol inglés, Jürgen Klopp, se mostró muy molesto con el resultado y no tuvo pelos en la lengua para disparar con todo en contra del VAR.... y también, criticó a sus nuevos compañeros en el liderato.

"Al Manchester United le han cobrado más penales en dos años que a mí en cinco y medio. Si alguien dice Sadio Mané es un piscinero, es la broma más grande del mundo", afirmó.

Esto en relación a una clara falta cometida por Kyle Walker-Peters sobre Sadio Mané lo que enfureció al alemán.

No se quedó ahí y siguió mándandole recados a los Red Devils. "Y en dos situaciones... a otros equipos les pitan un penal por eso, déjame decirlo así. Y luego la mano, no sé quién me va a explicar eso", declaró muy molesto.

Klopp tampoco dejó pasar la oportunidad de referirse al VAR. "Vimos muy bien la acción de Mané y parecía clara. Me volví hacia el cuarto árbitro y le pregunté si iba a ser revisado, me dijo que ya lo habían revisado y que no iban a pitar nada. Eso es 100% cierto, y ahora que alguien me explique cómo tienen todos los ángulos de la jugada tan rápido", cerró.