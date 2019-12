Jürgen Klopp: “Leo Messi, lo he dicho probablemente 500.000 en mi vida, es probablemente el mejor jugador que he visto en toda mi vida"

Jürgen Klopp hizo un alto en las preguntas que le hizo la prensa respecto al partido que tendrá el Liverpool ante el Everton para referirse a la elección en el último botín de oro.

“Leo Messi, lo he dicho probablemente 500.000 en mi vida, es probablemente el mejor jugador que he visto en toda mi vida. Cuando era muy pequeño vi a Pelé y Beckenbauer, después a Maradona y ahora veo a Messi. No sé como han jugado todos los demás, seguro que de forma excelente, pero Leo ahora es el mejor y ha sido merecido vencedor seis veces y Cristiano cinco”, aseguró el entrenador campeón de la Champions League.

De todos modos, Klopp cree que Van Dijk también era merecedor del premio tanto como Messi.

“¿La decisión la toman los periodistas verdad? Así que así es como la gente lo ve y no hay ningún tipo de problema.Yo lo veo un poco distinto, creo que es normal que la gente lo vea un poco diferente. No recuerdo ver una temporada de un defensa tan espectacular, sinceramente. Así que si lo hubiera ganado Van Dijk también sería correcto. Lo que dijo Virgil después de ver a Messi ganar explica como es como persona: fantástico”, cerró.