Junior Fernandes revela su dura niñez en Turquía: "No tuve una infancia fácil y ser futbolista era una salida"

Junior Fernandes cumplirá nueve temporadas en el extranjero y la mayor parte del tiempo la pasó en Turquía, donde hoy viste la camiseta del Basaksehir de Estambul. Pero la lejanía no fue impedimento para que el delantero chileno revelara pasajes ocultos de su vida.

En una entrevista concedida al club, el hombre surgido de la mágica cantera de Cobreloa y campeón de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile reconoció que sus ídolos son Ronaldinho y Kylian Mbappé. Y también se refirió largo a su niñez.

"Siempre me gustó el fútbol. Mi padre me llevaba a jugar, mi madre me motivaba también a jugar fútbol y fue algo que fui haciendo de pequeño. Mi sueño siempre fue ser futbolista y gracias a Dios se pudo cumplir", explicó el ariete nacional

Nada era sencillo para el ex seleccionado nacional. "No fue una infancia fácil. No vengo de una familia que tuviera muchos recursos, entonces ser futbolista era como una salida. Gracias a Dios se pudo lograr y ahora aquí estoy", sentenció Junior.

Junior Fernandes lleva nueve partidos y un gol con la camiseta del Basaksehir de Estambul

De todas formas, el atacante ha hecho lazos en el exterior y hoy ve crecer su familia. "Tengo tres niños, tres hombres. Claro que me gustaría que uno de ellos fuera futbolista, pero como padre voy a apoyarlos en lo que ellos quieran".

Por eso, aclaró que "si quieren ser futbolistas bien. Si no, que sean lo que ellos quieran. No soy un padre que los obligue a jugar fútbol porque yo soy futbolista".

Un momento complicado para Junior Fernandes



No ha sido una temporada tranquila para Junior Fernandes. El delantero chileno saltó al fútbol de Emiratos Árabes Unidos, pero después de un semestre volvió a la liga turca, pero al último campeón de la competencia.

Sin embargo, el monarca está lejos de revalidar su corona y está al borde de la zona de descenso, en el 17° lugar. "Estamos pasando un tiempo complicado en la liga. No estamos teniendo los resultados que esperábamos", asume el nacional.

"Sabemos que este es un equipo muy grande, que ha hecho las cosas bien durante muchos años y estamos confiados. Tenemos la certeza de que las cosas van a mejorar y ahora en el retorno de la liga vamos a mostrar la mejor versión del equipo", avisa Junior.

Finalmente, valoró que la máxima competencia del fútbol turco turca es "muy dura, muy competitiva. Me gusta y es muy llamativa, por eso he tomado la decisión de estar tanto tiempo acá y no cambiarme a otra liga".

