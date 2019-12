Juan Sebastián Verón a Maradona: "Adelante de las cámaras somos todos guapos. Lo difícil es confrontar e ir de frente cara a cara"

Luego de la entrevista que le dio Diego Maradona a TyC Sports donde entre muchas cosas le pegó con todo a Juan Sebastián Verón y aseguró que la Gata es amigo del presidente de Estudiantes y que lo "pelearía donde sea", la respuesta tardó pero llegó.

Enemigo de la confrontación, la Bruja se cansó y en diálogo con el programa La Redonda aseguró que "adelante de las cámaras somos todos guapos. Lo difícil es confrontar e ir de frente cara a cara. Yo por la calle camino solo”.

Agregando que "siempre traté de no meterme en líos mediáticos. Es un ejercicio constante”, afirmó Verón y cerró: “Nunca me manifesté ni hablé de nadie, y a mí se me viene faltando el respeto de manera frecuente".

Para cerrar, contestó con ironía la amistad con la Gata Fernández que denunció Diego. “Me jode que Maradona diga que la Gata es mi amigo. No es mi amigo, es mi hermano", cerró.