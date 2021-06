En Argentina le caen duro al "fraude" Ángel Di María: piden de rodillas que no juegue más tras el empate contra Chile

El empate 1-1 contra Chile por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022, en Santiago del Estero, sigue doliendo en la selección argentina. Y los dardos cayeron puntualmente en Ángel Di María.

El atacante de los registros del Paris Saint-Germain fue uno de los puntos más bajos de la Albiceleste y el periodista Juan Carlos Pasman tuvo una ácida petición al técnico Lionel Scaloni en el programa El Show del Fútbol de América TV.

“Me quiero poner de rodillas, como hincha de la selección, le pido a Scaloni que no lo ponga más de titular a Di María, por favor. Qué hemos hecho los hinchas de la selección argentina para ver 13 años seguidos a Di María de titular”, dijo el Toti Pasman.

Agregó: “por favor Leo, no lo pongas más. Lo sacas te pone cara de culo. Después no lo querías y no lo convocabas, lo llamaste de nuevo por las declaraciones que hizo o porque lo quería Messi”.

Di María en el empate de Argentina contra Chile.

“Con respeto, es un fenómeno, un crack, es millonario, es mejor que otros, pero por favor, Scaloni, de titular no más, no más Di María”, sentenció.

RedGol transmitirá GRATIS, en vivo y en directo por streaming y en full HD, las Eliminatorias a Qatar 2022. Disfruta este martes del duelo entre Chile y Bolivia junto a nosotros, además de toda la octava jornada con miras a la Copa del Mundo.

Sólo debes entrar a RedGol.cl y disfrutar del partido. (Válido para territorio chileno y en equipos con conexión WiFi).