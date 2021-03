Joan Laporta se dirige directo a Lionel Messi en su investidura: "Intentaré convencerlo"

La segunda etapa de Joan Laporta como presidente de Barcelona comenzó oficialmente este martes con su investidura, realizada en el Camp Nou, a la que asistieron todos los capitanes del primer equipo con Lionel Messi a la cabeza, acompañado de otros líderes como Sergio Busquets, Sergi Roberto y Gerard Piqué.

La primera gran meta del nuevo presidente culé es poder asegurar la permanencia de Messi en el equipo, algo que parecía posible solo en caso que Laporta llegara al cargo, y es por eso que aprovechó de lanzar un contundente mensaje en su presencia. "Yo he venido aquí también para mandar, para tomar decisiones, para no huir de las responsabilidades, no tener excusas", indicó.

El máximo mandatario de la institución blaugrana reconoció su deseos de seguir contando con el argentino. "Por ejemplo, y ahora aprovecho, intentar convencer a Leo de que se quede, eso son cosas que se tienen que hacer, y decisiones que se tienen que tomar. Haré todo lo que pueda, él ya lo sabe".

�� Joan Laporta: "Intentaré convencer a Leo para que se quede" pic.twitter.com/1JWa8f1Qmg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 17, 2021

Sin embargo, respetará cualquier determinación que tome el capitán. "Lo que haga, estará bien, pero nosotros intentaremos que continúe porque es el mejor jugador de la historia. Y perdona Leo que lo diga aquí pero ya sabes que te tengo mucha estima y el Barça te quiere mucho. Si estuviera este campo lleno cuando jugáis, seguro que no te podrías ir".

Tras el final de la investidura, tanto Laporta como Messi tuvieron un claro acercamiento. Todo parece que si el rosarino se queda en Barcelona, mucho tendrá que ver el nuevo presidente del club que tiene bien clara su primera gran meta.

