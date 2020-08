Hugo González respalda con uñas y dientes a Vidal: "Barcelona no tiene el ADN de Arturo"

A las 15 horas comenzará el partido más atractivo de los cuartos de final de la Champions League. El Barcelona de Arturo Vidal se medirá contra el Bayern Munich, que viene en su mejor momento.

En el conjunto Culé, el formado en Colo Colo va de titular y peleará palmo a palmo con su ex equipo alemán para lograr las semifinales de la competición europea y sumarse al PSG y Leipzig.

Uno que sabe del King es Hugo González, quien en conversación con Radio ADN defendió con uñas y dientes a su ex pupilo y tiró sus dardos al mismo Barcelona.

"Se habla mucho que Arturo no tiene el ADN del Barcelona. Yo digo el Barcelona no tiene el ADN de Arturo. Si tuvieran todos la capacidad que tiene Arturo serían un equipo invencible. Él es capaz de adecuarse al ADN del Barcelona, Real Madrid, etc", expresó.

Último entrenamiento del Barcelona

Además agregó que, "a Arturo le gusta disputar este tipo de partidos. Ayer dijo que le va a costar al Bayer porque se enfrentaban al mejor equipo del mundo. Está con toda su confianza, va a entregar todo para ganar el partido porque es importante, ya que le queda el sueño de ganar la Champions”.

Para finalizar habló de la presión que el mismo Arturo se mete en estos tipos de partidos. "Al contrario. Lo dice porque siente eso y además en un plus extra emocional. Se pone una presión, pero él está acostumbrado, al nivel que juegan están acostumbrados a la presión, están en la cresta de la ola del fútbol mundial. Será un bonito partido", sentenció.