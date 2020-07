Hijo de David Beckham, Brooklyn Beckham, se casará a los 21 años

David Beckham y su esposa, la ex Spice Girls, Victoria Beckham, aprobaron el compromiso matrimonial anunciado por su primogénito Brooklyn, que a sus cortos 21 años se casará con la modelo Nicola Peltz, de 25.

Según reportó ABC, la familia del ex futbolista de Manchester United y Real Madrid aprueba la unión entre Brooklyn y Nicola, ya que la actriz y modelo viene de una familia multimillonaria, por lo que no temen que esté con su hijo sólo por dinero.

Según los reportes de la prensa extranjera, los novios planean gastar 4,5 millones de euros en la boda, que esperan sea uno de los mayores eventos socialité del próximo año, donde de seguro estará lleno de ex estrellas del balompié.

"Me has hecho la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida a tu lado. Tu amor es el regalo más preciado. Te amo mucho, cariño", escribió Nicola tras anunciar el compromiso.