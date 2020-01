Hakan Sükür: De goleador histórico y leyenda en Turquía, a exiliado y conductor Uber en Estados Unidos

Parece una historia para película, pero no. La vida del ex futbolista Hakan Sükür ha sido una montaña rusa, en donde ha alcanzado lo más alto gracias a su carrera deportiva en la selección de Turquía, en Galatasaray e Inter de Milán. Sin embargo, hoy no lo pasa bien, pues está exiliado en Estados Unidos, debió cambiar de ciudad en el país norteamericano por sufrir hostigamientos y ahora se está iniciando como conductor Uber para sobrevivir.

“En 2013 renunció a seguir formando parte de la formación política y a partir de allí empezaron los problemas. En febrero de 2016 fue condenado por insultar al presidente turco en las redes sociales y en agosto lo calificaron como miembro de organización terrorista por sus vínculos con el predicador islámico Fetullah Gülen, teórico instigador del golpe de estado fallido”, consignó Mundo Deportivo y que explica brevemente cómo la vida del ex futbolista ha cambiado drásticamente.

Al ser exiliado, el ex deportista se fue a San Francisco (Estados Unido), donde instaló una cafetería. No obstante, debió cerrarlo por sufrir hostigamientos. “Dirigí un café aquí por un tiempo. Personas extrañas vinieron a mi café y tocaron música Dombra (música considerada por el AKP como la verdadera de los turcos)”, señaló Sükür al diario turco Welt am Sonntag, agregando que fue puesto bajo protección policial y que el FBI también supervisó su caso. Por todo esto debió trasladar su residencia a Washington D.C.

Ahora, el artillero histórico de la selección de Turquía con 51 tantos en 109 partidos, mencionó que ahora se dedica a vender libros y a conducir con la aplicación de Uber.

“Estoy empezando a trabajar ahora. No me queda nada en ninguna parte del mundo. Erdogan me quitó todo. Mi derecho a la libertad, el derecho a explicarme, a expresarme, el derecho al trabajo”, expresó, agregando que es inocente por todos los cargos que se le imputan.

Sobre los números de Hakan Sükür en el fútbol, con Galatasaray marcó 297 goles en 545 partidos disputados. En tanto, en Inter de Milán jugó 35 partidos y solo anotó en seis ocasiones.