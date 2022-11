Aitor Ruibal, quien venía jugando como lateral, volvió a ser centrodelantero por decisión de Pellegrini. "Me dio 45 minutos para demostrarle si era atacante o defensor".

Manuel Pellegrini vivirá este sábado una jornada vital con el Betis. Jugarán el derbi ante el Sevilla de Jorge Sampaoli y buscarán hacerse con el primer triunfo bético por liga desde el año 2018, cuando se impusieron por última vez en un partido de este tipo.

Con la incertidumbre de si Claudio Bravo o Rui Silva serán el arquero titular, el Betis llega con mucho favoritismo a este partido. No solo porque se juega en el Benito Villamarín, sino que también porque las realidades de ambos son muy distintas. El Betis pelea por clasificar a Champions League, mientras que el Sevilla está en puestos de descenso.

Buenos resultados para los blanquiverdes que se reflejan en el buen ambiente en el vestuario, donde todos respetan las decisiones de un Pellegrini que vive sus días más felices en España desde que dirigiera al Málaga y Villarreal.

Tal es así que, en la previa al partido en que golearon por 3-0 al HJK Helsinki, el jugador Aitor Ruibal, que venía desempeñándose como lateral, tuvo una oportunidad para volver a jugar como delantero, su posición natural, debido a las rotaciones que hizo el Ingeniero con un Betis ya clasificado a los octavos de final de la competencia.

Una decisión que desató una graciosa anécdota contada por el jugador al Diario Marca, en donde señaló que Pellegrini "me dijo que me iba a dar 45 minutos para demostrarle si era atacante o defensor y con la broma que tenemos mucho, porque el míster es bastante bromista, le dije que en 45 minutos me sobra para meter un doblete".

Dicho y hecho. Ruibal anotó el doblete antes de los 45 minutos. Eso sí, no se cierra a jugar en ningún puesto con tal de ser titular. "Se lo he dicho al míster, que si necesitaba un portero ahí estaba yo. Un futbolista lo que quiere es jugar, y cuando juegas en tu posición natural te sientes más cómodo, pero tengo la capacidad de adaptarme".

Eso sí, con respecto al derbi con Sevilla, el jugador reconoció que "mejor meter los dos goles (ante Helsinki) y que el domingo metamos más. Me ha costado meter goles estos años, pero también son rachas y espero que este año mejore".