Este domingo se enfrentan Betis vs. Sevilla, donde los medios destacan que existe una duda importante en la portería del equipo del técnico Manuel Pellegrini, donde precisan que no hay resolución entre Rui Silva o Claudio Bravo.

A las 17.00 horas del domingo se dará el vamos al derbi entre Real Betis y Sevilla, donde chocarán los equipos de Manuel Pellegrini y Jorge Sampaoli, en un encuentro que divide la ciudad y la pasión en La Liga.

Pero la prensa española muestra preocupación en la previa del encuentro, donde aseguran que una de las dudas más importantes que tiene el técnico nacional es definir quién estará en el arco, entre Rui Silva y Claudio Bravo.

"Pellegrini sorprendió, entre comillas, por un cambio que puede, o no, invitar a pensar que cambiará el paso y que Claudio Bravo defenderá la meta heliopolitana en el derbi ante el Sevilla, aunque lo cierto es que el técnico no es de ideas fijas y siempre ha dicho que toma la decisión pensando en el encuentro más próximo y no en el siguiente", destacan en el Diario de Sevilla.

"Todas las decisiones en cuanto al once inicial estaban enfocadas al Helsinki. Estimé que jugara Rui y no Claudio. Lo importante es que salió el partido como queríamos y no pensar en el derbi antes de tiempo", precisó en la semana Pellegrini.

Es que el portero, quien regresa en la fecha FIFA a defender la portería de la selección chilena, le han anotado cuatro tantos en esta temporada, todos en UEFA Europa League, donde fue titular en cinco partidos y dejó dos veces la meta en cero.

Sólo apareció en La Liga ante Cádiz, donde fue destacado por su actuación en la igualdad sin goles.

"El caso es que hasta ahora Pellegrini, salvo el choque en Cádiz, lo había tenido claro: la Liga para Rui Silva y Europa para Claudio Bravo. Por eso el cambio en la rutina frente al Helsinki, en la antesala del duelo ante el eterno rival, genera una duda clara en cualquier aficionado. ¿Qué portero jugará ante el Sevilla en el derbi? ¿Rui Silva o Claudio Bravo?", se preguntan en el medio citado.