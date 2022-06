El mercado de pases se mueve en el mundo entero y en España se dio uno de los bombazos. Este jueves, el Valencia presentó oficialmente a Gennaro Gattuso como su nuevo entrenador, con contrato hasta el 30 de junio de 2024.

El histórico volante italiano sigue con su carrera como técnico y vivirá su primera experiencia en La Liga. Las cosas no serán fáciles, ya que deberá levantar a un equipo herido por lo hecho en la última temporada, donde quedó lejos de torneos internacionales y perdiendo la final de la Copa del Rey ante el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo.

Este jueves se llevó a cabo la presentación de Gennaro Gattuso, en la que habló de sus razones para firmar con el club. "En abril solo hubo una toma de contacto. Pero he visto en ese mes y medio ocho o diez partidos y tengo muy claro lo que quiero mejorar. En esos partidos me quedó muy claro la importancia de esos tres jugadores -Gayá, Soler, Guedes-. Pero si nos quedamos solo en ellos sería incompleto. Tenemos jóvenes de mucha calidad, muy interesantes".

El ex volante enfatizó en lo que espera de su proyecto. "La palabra clave es el entusiasmo, el que quiero transmitir al equipo. Este año no he querido trabajar porque no tenía fuerzas, tenía propuestas pero no me atraían. Fui uno de los jugadores más jóvenes que fui a jugar con 18 años al Reino Unido. Podría haber conseguido contratos mejores. Pero jugar en un estadio así, con un equipo y con una afición así, va a merecer la pena sufrir para ganar".

Para Gennaro Gattuso, el club no es cualquiera. De hecho, el DT revivió su historia pasada. "Recuerdo ese Valencia temible. No tuve la suerte o la desgracia de haber jugado contra ese equipo. Recuerdo jugadores como Albelda, Angulo, un equipo con una gran mentalidad. Queremos lograr un equipo así.

Del "gatito" Gattuso a la búsqueda de "futbolistas que han fracasado"

Si bien Gennaro Gattuso lleva solo horas al mando del Valencia, lo cierto es que ya en su presentación vivió momentos bastante particulares. Una pregunta y una respuesta marcaron la conferencia del técnico, quien fiel a su estilo, sorprendió con sus frases.

La primera llegó cuando uno de los periodistas presentes no encontró nada mejor que hacer un juego de palabras con su apellido. "¿Usted es un león o un lindo gatito?", le lanzaron al entrenador, quien quedó impactado y sin entender la razón de esa frase. "¿Tú qué crees? Después de dos meses cuando me conozcas me lo dices", respondió.

Pero eso no fue lo único, ya que Gennaro Gattuso también tuvo sus momentos. El técnico, consultado por el estilo de juego que quiere implementar en el Valencia, no dudó en señalar que "hemos hablado de la forma de enfocar el equipo. Que queremos empezar desde abajo, de la línea defensiva. 1-4-3-3, 1-4-2-3-1, de datos técnicos, de cómo posicionar los delanteros".

Tras ello, el DT sorprendió al detallar el perfil que busca. "Queremos jugadores que tengan ganas, que tengan fuego, fuego dentro. Que quieran ganar y apostar por todo. Gente que transmita emociones y vida. Jugadores para los que jugar en el Valencia sea como jugar en el Barcelona o en el Real Madrid".

En esa misma línea, dejó la frase que causo ruido. "Uno de los desafíos más importantes es que me gustaría poder jugar con futbolistas que han fracasado, futbolistas con ese perfil, casi perfil perdedor, perfil de gente que de verdad cree en este equipo".