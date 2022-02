El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, considera que la FIFA debería excluir a la selección de Rusia del Mundial de Qatar 2022.

El equipo ruso aún no clasifica, pero tiene agendado un duelo contra Polonia por el repechaje europeo para la Copa del Mundo, agendado para el 24 de marzo.

"Esto es algo que aún no he discutido con otras federaciones. Me inclino por una exclusión de Rusia del próximo Mundial. Este es mi primer impulso", dijo Le Graët.

"Por lo general, creo que el deporte está ahí para reconciliar a las personas y aliviar tensiones. Pero esto va demasiado lejos. El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede permanecer neutral. Ciertamente no me opondré a una exclusión de Rusia", añadió.

Luego, afirmó: "Por supuesto, esto no es culpa de todos los rusos, pero no podemos permanecer neutrales frente a todo esto. Para quedarnos con el deporte, no debemos olvidarnos de los ucranianos".

A esto se suman las selecciónes de Polonia, Suecia y República Checa, que se rehusan a enfrentar a los rusos en el repechaje para el Mundial en protesta por el ataque militar contra Ucrania.

Este domingo la Federación checa comunicó oficialmente que no se enfrentará a Rusia en un eventual choque de la repesca, en caso de superar a Suecia en la primera llave.

"La Federación ha aprobado una resolución por la que bajo ningún concepto la selección nacional se enfrentará al seleccionado ruso en la repesca de clasificación para el Mundial 2022", dice la misiva.