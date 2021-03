Fernando Santos, entrenador de Portugal: "La ansiedad de Cristiano es notoria"

Cristiano Ronaldo lidera a la Selección de Portugal en su camino al Mundial de Qatar 2022 y el equipo está en el primer lugar del grupo A de las eliminatorias europeas tras las tres primeras jornadas, pero a nivel individual le quedó un sabor agridulce al capitán lusitano a pesar de los buenos resultados grupales.

Para el entrenador de los campeones europeos, Fernando Santos, el momento del jugador la Juventus no es el mejor. "La ansiedad de Cristiano es notoria. Es un jugador de una calidad enorme, pero, como todos, hay momentos en los que las cosas no quieren salir. Y en estos parece que todo se complica más. Intenta hacerlo bien y la pelota no quiere entrar", afirmó.

Si bien CR7 fue fundamental para el triunfo ante Luxemburgo, la polémica ante Serbia al no otorgársele un gol evidente pudo haberle pesado para desenvolverse como acostumbra. "En 100 situaciones así, iba a anotar 99. Ahora tendrá tiempo suficiente tiempo para descansar, lo que seguramente también ayudará", añadió.

Fernando Santos resta importancia a un posible mal momento de Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, le restó importancia a lo sucedido tras el balance positivo que sacó su equipo en los tres encuentros. "Pero es normal, viene de un partido que no salió bien. Marcó un gol en el 93' con el que ganaba Portugal y él iba a ser el héroe en las páginas de los periódicos. Lo que pasó, pasó, y es frustrante. Estas cosas, incluso entre los jugadores de calidad, se notan".

Con su más reciente tanto, Cristiano Ronaldo alcanzó los 103 goles a nivel de selección nacional, quedando a seis del máximo récord en este apartado que actualmente posee Ali Daei, quien los logró con el combinado de Irán.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.