Felipe Melo: "En Brasil nos rotábamos para pegarle a Messi"

Felipe Melo es uno de los jugadores más reconocidos del Palmeiras, con experiencias anteiores en el Inter, la Juventus y la selección brasileña. Y siempre ha destacado por la rudeza de su juego, como él mismo reconoce en una entretenida entrevista a Diario Clarín.

"La gente dice que soy casi un argentino. Pero soy brasileño y amo a mi país. A mí me encanta cómo juegan los argentinos y cómo viven el fútbol. Y los argentinos no son solo patadas; el mejor jugador de la historia, que para mí es Messi, no pega una patada", sentencia.

Melo asegura que el ídolo del Barcelona es "el mejor de la historia. Es increíble. Más que Cristiano Ronaldo porque Cristiano te puede hacer cinco goles, pero Messi hace esos cinco goles y también les hace hacer goles a sus compañeros, entonces es más completo".

Y además reconoce que en la selección brasileña tenían un plan para detenerlo: "Cuando jugábamos contra él decíamos 'hay que pegarle patadas una vez cada uno, ir rotando'. Si no es difícil, un jugador así no hay manera de marcarlo. Y no digo pegarle patadas para romperlo, sino una falta táctica, cortarle el ritmo, molestarlo".