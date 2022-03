En Perú está la grande y siguen reclamando el gol no cobrado en los descuentos ante Uruguay, que los dejaba virtualmente asegurados en el repechaje a Qatar 2022. Ahora aparecieron declaraciones del pionero del VAR, quien afirma que las imágenes fueron manipuladas para avalar el fallo arbitral.

En Perú siguen indignados con el supuesto gol no cobrado a su selección en el duelo frente a Uruguay por la decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias a Qatar 2022, en el estadio Centenario de Montevideo.

En los descuentos del triunfo charrúa por 1-0, un disparo de distancia de Miguel Trauco fue contenido apenas por el arquero Sergio Rochet y la discusión si el balón entró o no en la portería se mantiene pese a la decisión del VAR y el árbitro brasileño Anderson Daronco.

Ahora los peruanos suman un nuevo argumento para avalar que fueron perjudicados. Incluso en el país del norte aseguraron que lisa y llanamente fue un robo. El ingeniero español y creador de la tecnología utilizada para el sistema del VAR, Antonio Ibáñez de Alba, aseguró a “Negrini lo Sabe” de Radio Ovación que, en palabras recogidas por La República, las imágenes fueron manipuladas para avalar el fallo.

“Todas las imágenes son manipulables, no son fiables y no se rigen a la realidad. En esta jugada puntual se ve que el portero coge el balón dentro de su propio arco; sin embargo, la línea superior está manipulada y hacen creer que la pelota no ingresó por completo”, dijo el español.

Ibáñez del Alba agregó que “acá hubo manipulación y la pelota sí entró por completo. Como repito, las imágenes pueden ser manipulables entre cuatro y cinco centímetros, algo que el ojo humano no observa porque no es tan rápido”.

“Si estuviera un chip en la línea del arco y en la pelota, no habrían problemas en estos momentos, pero ni a la FIFA, ni a la UEFA les interesa corregir estos detalles porque solo quieren confundir más y más. Esa pelota entró, verifiquen esa línea superior que está manipulada”, sentenció el ingeniero.

Por la última fecha de las eliminatorias, Perú recibe a Paraguay con la primera opción al repechaje, quinto con 21 puntos. Le siguen Colombia (20) y Chile (19) a espera de los respectivos milagros para meterse a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

