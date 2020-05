Ex portero argentino cuenta cuando le dijo que no al Manchester United por su religión: "Decidí alejarme"

La cuarentena por el coronavirus ha hecho que muchos ex jugadores cuenten anécdotas históricas de sus años como futbolistas que, en su tiempo, no podían ser contadas en la opinión pública.

Carlos Roa, ex portero argentino con pasos en Racing, Lanus, Mallorca, Albacete y Olimpo, en conversación con Infobae, relató su momento cuando le dijo que no al Manchester United.

Roa contó que el no se debió por un tema religioso. "En ese momento decidí alejarme del fútbol por un tema religioso. Me fui de los campos de juego por una cuestión personal. Era algo que yo sentía, lo que me hacía feliz. Seguramente con esa decisión la gente de Mallorca se vio sorprendida al ver que una persona que estaba pasando su mejor momento deportivo se alejaba para hacer una cosa totalmente diferente", expresó.

Carlos Roa

Además agregó que, "estoy tranquilo por la decisión que tomé. No sé qué hubiese pasado si hubiese seguido. Eso no lo vamos a saber. Lo importante es que a mí me sirvió para mi vida personal".

Para finalizar agregó que, "no te podés replantear qué hubiese pasado si aceptaba la oferta de Manchester United. Es suponer cosas que no son reales, es especular. Uno toma decisiones, las puede acertar o no. De los errores se aprende, es así".