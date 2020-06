Ex DT de Manchester City: "Sterling y De Bruyne jugarán para el Real Madrid si quieren hacerlo"

Real Madrid mira siempre a las figuras de los otros equipos grandes para reforzarse, es así como puso sus intenciones en el belga Kevin de Bruyne y en el inglés Raheem Sterling, estrellas de Manchester City, quienes por ahora no se mueven de Inglaterra.

Alguien que conoce de cerca al elenco ciudadano es el sueco Sven Goran Eriksson, quien dirigió al elenco celeste y habló de la opción de que ambos partan a España, en contacto con Stats Perform News.

"Sterling y De Bruyne jugarán para el Real Madrid si quieren hacerlo, pero estaría decepcionado. No lo sé, realmente espero que se queden en Inglaterra. Cuando lo miras hasta ahora, y durante muchos años, la Premier League es la mejor liga del mundo, no hay dudas al respecto: la más popular, la mejor liga para ver", señaló el ex DT de Marcelo Salas en Lazio.