Técnico de Hungría fue dirigido por Marcelo Bielsa y aún lo recuerda: "Me cambió la visión sobre el fútbol"

Hungría estuvo a unos pocos minutos de dar una de las primeras sorpresas de la Eurocopa al alargar el empate a cero ante Portugal, pero en una poderosa ráfaga del equipo lusitano terminaron cayendo por 3-0 en un grupo en el que llegan en rol de víctimas pues también deben enfrentar a Alemania y Francia.

Su entrenador es el italiano Marco Rossi, quien como jugador fue dirigido por Marcelo Bielsa cuando ambos coincidieron en el América de México en 1995. "Desde luego, me cambió la visión sobre el fútbol, era un adelantado a su tiempo", afirmó en una entrevista con el Diario El País de España.

El estratega del equipo magiar siempre se vio en un futuro como estratega. "Siempre quise ser entrenador, pero desde que le conocí, me lo tomé en serio. Antes tuve a Lucescu y Sven-Göran Eriksson, que tenían en cuenta los mínimos detalles", manifestó quien también jugó en Torino y Sampdoria.

Sin embargo, detalló de todas las sensaciones que le transmitió el encargado de clasificar a la selección chilena al Mundial de Sudáfrica 2010. "Bielsa era un paso más. No había visto nada igual porque era un adelantado a su tiempo. Trabaja distinto, ponía atención milimétrica a la táctica, dividía el campo con cuerdas... Increíble. Y eso que empezamos con mal pie los dos".

Rossi contó que Bielsa no lo tuvo en cuenta en varios partidos y eso no le hizo romper la relación. "Llevaba un par de meses y no había jugado. Me preguntó la prensa qué pensaba y dije que eso era un problema del entrenador. Y se publicó que si no me ponía, Bielsa tendría problemas conmigo. Fue un malentendido. Luego lo hablamos y como él era directo, leal y decía lo que pensaba, se arregló", apuntó.