Benzema y la conversación que tuvo con Deschamps antes de ser nominado: "En tres minutos, todo volvió a ser como antes"

Karim Benzema volverá a jugar por la selección de Francia, luego de más de cinco años de ausencia, período en el que el equipo conquistó la Copa del Mundo en Rusia 2018.

El delantero del Real Madrid concedió una entrevista a L'Equipe, donde contó detalles de la conversación que tuvo con Didier Deschamps, técnico del combinado galo.

"Él mismo me lo explicó, está claro. Hablamos mucho y nos dijimos mucho. Cosas que tuvimos que decirnos hace mucho tiempo. Fue una buena charla y hubo cosas importantes. Hoy estoy en la lista, por lo que la discusión fue buena. Nos vimos. Estuvimos cara a cara, no fue una conversación telefónica. No nos veíamos desde 2015, cuando fui convocado por última vez. Siempre me llevé bien con él y tras tres minutos, todo volvió a la normalidad", señaló el atacante merengue.

Luego, reveló: "Nunca me dijo que me llevaría a la Eurocopa. Fue una larga discusión entre hombres, lo que nos dijimos quedará entre nosotros. Hablamos de todo: de fútbol, de la vida, de la familia… Lo que saqué claro de la charla es que habíamos dado un gran paso juntos".

Sobre el momento en el que se enteró que había sido convocado, comentó: "Fue un día muy especial el pasado martes. Tenía mucha esperanza. Se demostró que muchos esperaban mi regreso. Y estaba muy muy feliz con la convocatoria. Estaba en mi casa de Madrid. Recibí muchos mensajes durante toda la mañana. El rumor iba aumentando y parecía el acontecimiento del día. Y estuve esperando mucho tiempo delante del televisor con mis familiares y mis padres al teléfono".

Benzema en un amistoso frente a Brasil en marzo de 2015 (Getty)

"Fue súper rápido. Fue un sentimiento de alegría y orgullo. Rápidamente recordé todos aquellos momentos en los que nunca me había rendido. Fue un pequeño shock, y ha pasado mucho tiempo", agregó.

Respecto de Griezmann y Mbappé, sus próximos compañeros en la delantera, señaló: "Será diferente, porque no son los mismos jugadores. Pero me adapto a todo el mundo. El fútbol va de adaptarse. Hay que analizar las características de cada jugador. Mbappé tiene un rol diferente al de Griezmann, que es diferente al de Giroud, Dembelé o Coman… Todo el mundo es diferente".

Finalmente, descartó sentirse presionado por ganar la Euro: "No, no me imagino ningún escenario. Mira el equipo que tiene Francia, son campeones del mundo y subcampeones de Europa. Tenemos mucha confianza en demostrar que somos campeones del mundo".