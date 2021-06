Mbappé sobre la crítica de Giroud: "Me afectó un poco, me molestó haberme enterado por la prensa"

Este domingo Kylian Mbappe le respondió a Olivier Giroud, quien tras la victoria sobre Bulgaria, en el último partido amistoso de Francia, reclamó que no le llegaban balones de parte de sus compañeros.

"Dicen que soy discreto, pero es porque a veces pido los balones y no me llegan", dijo el delantero del Chelsea apuntando a los jugadores de ataque.

Mbappé fue consultado por las declaraciones de Giroud y respondió: "No me molestó lo que dijo, fue más hacerlo públicamente, le he felicitado por ese gol y él no me dijo nada. Lo que me ha molestado es que me haya enterado por la prensa".

El ariete del PSG afirmó que hubiese querido aclarar el desencuentro antes: "Quería haber venido el jueves, pero el seleccionador (Didier Deschamps) me dijo que no era el buen momento".

"Es cierto que me ha afectado un poco, pero no vamos a hacer una historia de eso, el equipo de Francia es más importante, no van a ser pequeñas cosas sin valor las que nos vayan a incomodar nuestra preparación", añadió.

"Este episodio ha venido a perturbar un poco el hecho de que estamos concentrados en una sola cosa, que es la Eurocopa y el último partido contra Alemania, estamos a 48 de un partido súper importante", finalizó.

Francia debutará en el Grupo F de la Eurocopa este martes a las 15:00 horas frente a Alemania en el Allianz Arena de Munich.