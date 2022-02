Barcelona vs Espanyol | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING el Derbi Catalán de La Liga

Barcelona vive un buen momento tras una temporada con bastantes turbulencias. Por la 24° fecha de La Liga, visitan al Espanyol en una edición del Derbi Catalán.

Los Culés poco a poco han logrado ir tomando la mano de lo que pretende Xavi Hernández para el equipo. En la última jornada de La Liga, lograron derrotar al Atlético de Madrid por 4-2 en lo que ha sido su mejor victoria del año. Un resultado clave para afirmar la confianza y para meterse en el 4° lugar con 38 puntos, zona de clasificación a la UEFA Champions League.

Para este encuentro, Barcelona no podrá contar con Dani Alves debido a la suspensión que sufrió frente a los Colchoneros. Memphis Depay también sería baja por problemas físicos. Posterior al Derbi Catalán, se enfrentarán al Napoli por los 16avos de la UEFA Europa League, en uno de los grandes objetivos que les quedan en esta temporada.

Espanyol si bien no vive una campaña brillante, de momento no sufre con el descenso, hecho no menor para un equipo que recién ascendió. Están en el 13° lugar con 27 puntos, aunque lo negativo es que arrastran cuatro partidos en fila sin conocer la victoria en La Liga.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Barcelona vs Espanyol?

Barcelona vs Espanyol juegan este domingo 13 de febrero a las 17:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Barcelona vs Espanyol?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Barcelona vs Espanyol?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.