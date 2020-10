Entrenador del Dinamo Kiev revienta a CR7: "Cristiano necesita la ayuda de todo el mundo. Messi puede hacer muchas cosas él mismo"

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo chocarán en esta nueva edición de la Champions League, luego que el sorteo definiera que Barcelona y Juventus conformaran el Grupo G de la competencia, donde además estarán el Dinamo Kiev y el Ferencvárosi.

En el marco de lo complejo que será el grupo, Mircea Lucescu, entrenador de los blanquiazules, se dio el lujo de hablar de CR7 y la Pulga, opinando y detallando sus características:

"Messi es un tipo de jugador excepcional en espacios reducidos por su aceleración, confianza en sí mismo, regate y todo eso. Ronaldo es un tipo de jugador diferente, porque le gusta tanto marcar goles que necesita espacios más amplios", detalló Lucescu.

Pero además, el estratega del Dinamo Kiev se atrevió a comparar a Cristiano y a Messi, dejando entrever una clara predilección por el trasandino:

"Cristiano necesita la ayuda de todo el mundo, la ayuda de sus compañeros. Messi puede hacer muchas cosas él mismo. Ronaldo puede hacerlo en el área o a 20 metros de ella, pero intenta aprovecharse del espacio creado por otros y marca. Eso es todo: son diferentes, pero ambos son jugadores muy fuertes", comentó.

El entrenador del Dinamo Kiev dejó ver su predilección por Messi en comparación a CR7.

Por último, Mircea Luscescu aclaró que sus palabras hacia los excepcionales jugadores no eran antojadizas, sino que respondían a la necesidad de empapar a su plantel de conocimiento acerca de ambos futbolistas:

"Me he enfrentado a ellos muchas veces, pero mis jugadores no. Se encontrarán con ellos pronto. Debo explicarles cómo son", comentó el DT blanquiazul.

De todas formas, vale mencionar que el Dinamo Kiev tendrá una pequeña gran ventaja en su duelo ante la Juventus por Liga de Campeones, ya que Cristiano no viajó junto a la delegación de la Vecchia Signora debido a su disgnóstico reciente de Covid-19 positivo.