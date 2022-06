Uno de los debates más grandes que se ha armado en el fútbol recientemente ha sido consecuencia de lo hecho por el guardameta Andrew Redmayne, quien ingresó para los penales en el partido en el que la selección de Australia consiguió su pasaje al Mundial de Qatar 2022 en el repechaje frente a Perú.

El particular portero nunca se estuvo tranquilo debajo del arco, bailó, hizo todo tipo de movimientos algo que lo hizo lograr su cometido al hacer que Luis Advíncula mandara su lanzamiento al palo mientras que pudo detener el disparo hecho por Álex Valera, que resultó definitivo.

También lanzó lejos los apuntes del peruano Pedro Gallese y si bien le ha sumado críticas, también ha tenido quienes lo han respaldado y uno de ellos es Emiliano Martínez, titular en el puesto con Argentina. "Lo vi en casa. Es su técnica y su táctica, clasificó al Mundial", dijo a Espn.

El jugador del Aston Villa no lo respaldó del todo por sus acciones. "Lo han criticado por hacer eso o por tirarle la botella a Gallese y la verdad son técnicas del momento y hoy día Australia está en el Mundial", manifestó.

Dibu prosiguió con su análisis de lo hecho por Redmayne. "Son cosas que yo no haría pero capaz hay cosas que yo también hice y hay otros que dicen que no lo harían. Yo no tengo nada contra el arquero de Australia, hizo lo que tenía que hacer para mandar a su país al Mundial, para mí está perfectamente bien".