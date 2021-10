Este domingo Brasil se enfrenta a Colombia en Barranquilla por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

En la previa el delantero brasileño, Neymar, reconoció que podría estar jugando sus últimas clasificatorias, pues no pretende jugar más allá del Mundial de Qatar.

"Creo que Qatar es mi última Copa del Mundo. La encaro como la última, porque no sé si voy a tener la fortaleza mental de lidiar con el fútbol", dijo en una entrevista con DAZN.

"Voy a hacer todo para llegar bien, para ganar con mi país, para cumplir mi mayor sueño desde pequeño y espero poder conseguirlo", añadió.

Ney también recordó cuando se lesionó en el Mundial de Brasil 2014, tras una entrada de Camilo Zúñiga en el partido frente a Colombia. "No podía mover las piernas, no tenía fuerzas para levantarme. No podía", reveló.

Luego, detalló: "Fue de los peores momentos de mi carrera. Me estropeó el sueño de jugar un Mundial, jugar la semifinal, la final... No podía mover los pies. Me puse a llorar desesperadamente".

"Me llevaron al hospital, me examinaron y el médico me dijo: 'tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres' y le dije, 'dame la mala'. Y dijo: 'estás fuera del Mundial'. Yo llorando le dije, '¿Cuál es la buena?', a lo que él me dijo, 'si hubiera sido 2 cm al lado, no volverías a caminar'", finalizó.

Neymar será parte del equipo que enfrente a los cafeteros este domingo a las 18:00 horas. Brasil ha ganado todos los partidos que ha disputado en estas clasificatorias.

