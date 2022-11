Directivo de Ecuador patalea al TAS por Byron Castillo: "No piensan en el prestigio de la Federación ni del jugador"

En Ecuador aún mete ruido la determinación del Tribunal Arbitraje Deportivo (TAS) de restarle tres puntos a la selección el camino a las eliminatorias de Norteamérica 2026 por el caso de Byron Castillo. Algo que a Santiago Barragán, abogado y miembro del nuevo consejo directivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), le molesta y mostró su preocupación por la sanción.

A pesar de que el fallo no es apelable, el experto en derecho deportivo aseguró en una entrevisa con EFE que Ecuador estudia acudir al Tribunal Federal de Suiza para solicitar la nulidad de la sanción impuesta por el TAS en ese país.

"Se puede solicitar la nulidad ante el Tribunal Federal Suizo, la máxima instancia judicial. Considero que es la vía apropiada y ahí se debe trabajar", confesó de manera tajante.

"El fallo del TAS es apresurado. Quisieron tomar una decisión antes de que iniciase el Mundial y, al tratar de ser salomónicos en este fallo, buscaron la salida más política y diplomática posible", comentó Barragán.

Luego agrega que "nos deja con un poco de incertidumbre, molestia y mal sabor de boca", la resolución, por lo que Barragán agrega que si "el jugador tenía observaciones porque podían faltar papeles, eso ya no viene el caso".

En ese escenario es que asegura que el TAS se está metiendo en terreno que no le incumbe. "¿Puede el TAS fallar sobre una situación de nacionalidad o identidad? Su propio nombre indica cuáles son sus competencias, sobre temas netamente deportivos. Aquí hay una extralimitación de funciones. Ellos no pueden determinar si sus documentos (partida de nacimiento) son falsos o no", enfatiza.

Además el dirigente aseguró que se debe pensar en la persona de Byron Castillo, quien está muy vulnerable por todo lo que ha acontecido. "Es alguien que ha soñado con jugar el Mundial y que se ganó el derecho a jugarlo", contó.

Finalmente insiste en que el fallo "fue apresurado, vieron la inmediatez de la Copa del Mundo y no todas las consecuencias que trae", haciendo énfasis en "el prestigio de la federación y lo que pasará con el jugador en su club, que lo tiene registrado como ecuatoriano. O su estado anímico. Se desdibuja la competencia como tal, el fair play, porque están buscando entrar por una ventana pues se cerró la puerta por la que debían entrar".

Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador, entregará este lunes la lista definitiva de 26 jugadores que irán a Qatar, donde se revelará si efectivamente Byron acompañará a la selección o lo dejarán al margen para evitar conflictos. Los ecuatorianos debutarán el domingo 20 de noviembre ante Qatar, para luego chocar con Países Bajos y Senegal.