Manchester United y Manchester City se verán las caras este sábado por la Premier League, en un duelo que podría dejar a Cristiano Ronaldo sin entrenador en caso de perder en Old Trafford.

Manchester United recibirá a Manchester City este sábado a las 09:30 horas por la decimprimera jornada de la Premier League, en un encuentro que será vital para la continuidad del criticado Ole Gunnar Solskjaer en la banca.

Pese al bombástico arribo de Cristiano Ronaldo y su enorme aporte desde su regreso a Old Trafford, los Red Devils no han podido despegar del todo en esta temporada, haciendo que el puesto de su entrenador tiemble partido tras partido.

Hoy los Diablos Rojos son quintos en la liga inglesa y se preparan para uno de los partidos más importantes del año: el clásico ante los Citizens de Pep Guardiola, encuentro que según el histórico Dimitar Berbatov podría definir el futuro de Solskjaer.

En declaraciones a SunSport, el búlgaro dijo: “Si el United aborda este juego ante el City de la misma manera en que el juego frente a Liverpool... entonces será el mismo resultado".

“Y si se obtiene el mismo resultado (derrota ante Liverpool) y rendimiento, ya sería demasiado para todos", lanzó.

En la misma línea, Berbatov aseguró que “espero y no creo que sea así; de lo contrario, será una doble vergüenza y demostraría que Ole (Gunnar Solskjaer) no aprendió nada del Liverpool, lo cual no debería ser el caso".

“Necesitan aprender de esa derrota (ante Liverpool) y hacer todo lo que esté a su alcance para jugar de una manera que pueda ganar", opinó.

“Es un juego muy importante. Se conocen muy bien, por lo que deben prepararse y ser más sabios tácticamente. No olvidemos que Ole tiene un buen récord reciente contra el City", recordó el ex jugador búlgaro.

Por último, Dimitar Berbatov se refirió a la dependencia de los jugadores en el talento de Cristiano Ronaldo, asegurando que la situación no puede ni debe seguir así.

“Ronaldo ha estado haciendo esto a lo largo de su carrera; cubriendo a sus compañeros de vez en cuando cuando su equipo no lo está haciendo tan bien", explicó.

El retirado jugador aseguró que en el United "están luchando por encontrar la actitud correcta en los juegos. Todos deben esforzarse, no confiar en su jugador estrella y decir: 'Saldré en un 60 por ciento porque sé que Ronaldo está allí".

"No siempre puedes depender de él", concluyó el ex jugador y actual comentarista de deportes.