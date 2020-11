La tristeza de Barticciotto por la muerte de Maradona: "Diego nos dio mucho y para mí fue el mejor de todos"

La muerte de Diego Maradona golpea a todos los amantes del fútbol a nivel mundial. Sobre todo para los argentinos, quienes estarán eternamente agradecidos por darles la mayor alegría de su historia: la Copa del Mundo en México 1986.

Marcelo Pablo Barticciotto, ídolo de Colo Colo y actual comentarista de Radio Cooperativa, se refirió con dolor a la triste partida del Pelusa: "Va a ser difícil hablar en este momento, quizá para mucha gente sea exagerado sentir tanto por una persona que vio muy poco y no conoce mucho, pero los que lo vimos por tanto tiempo, los que disfrutamos con él dentro de una cancha, esto es inexplicable".

"Yo crecí viéndolo jugar, tuve la suerte de poder enfrentarlo también, de hablarle y de pedirle que se saque una foto con mis hijos y él accedió de forma muy natural y cariñoso", señaló el Barti en Al Aire Libre en Cooperativa.

Finalmente, el 7 del Pueblo aseguró que el Pelusa fue el mejor de la historia: "Me cuesta, no me lo esperaba. Sabía que estaba muy enfermo, pero hoy fue la culminación de alguien que nos dio mucho en el fútbol y que para mí fue el mejor de todos".