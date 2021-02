¡Te quieren, Diego! Hincha argentino ofrece el nombre de sus hijas para que el torneo se llame "Mara-Dona"

Todos los días en Argentina hay una información nueva sobre Diego Armando Maradona, al Diez no lo dejan descansar tranquilo, pese a que ya no está con nosotros desde el 25 de noviembre de 2020.

Una de las últimas informaciones del vecino país es que el torneo local no va a poder llevar el nombre del Pelusa, debido al litigio que existe entre las hijas de Maradona, Dalma y Giannina, con el abogado Matías Morla, debido a los derechos del nombre del campeón del mundo.

Debido a esto, un seguidor e hincha maradoniano propuso ponerle el nombre de sus hijas al torneo. ¿Cuál es el nombre de las niñas? El fanático tiene mellizas y se llaman Mara y Dona.

El fan del Diego es Walter Rotundo, quien se hizo conocido en el vecino país por bautizar a sus hijas en honor al zurdo, y en conversación con Olé dio a entender que está dispuesto a todo para que el torneo lleve el nombre de su ídolo.

Walter Rotundo junto a Mara y Dona - Olé

"Hace varios días se venía diciendo que Morla no iba a permitir que el torneo se siga llamando Diego Armando Maradona. Pero no pensé que pudiera llegar tan lejos su ambición por vender la popularidad. Hay cosas que no tienen precio, y Maradona es patrimonio nacional", dijo en primera instancia el hincha.

"Así que decidí ofrecer los nombres de mis hijas como posible nombre del próximo torneo argentino: MARA-DONA", agregó.

Diego Armando Maradona sabía de esta historia, y cuando se la contaron en una radio se emocionó mucho. Ahora las pequeñas Mara y Dona le pueden rendir otro homenaje al Diez, pero eso está por verse.