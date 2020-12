Ronaldo defiende la memoria de Diego Maradona: "Cada uno lleva su vida privada como puede, y no debe ser juzgado por ello"

La muerte de Diego Armando Maradona sigue cosechando reacciones en todo el mundo y esta vez el que salió a hablar fue Ronaldo el Fenómeno, amigo declarado del Pelusa.

El brasileño fue cercano al Pelusa y en conferencia de prensa como actual presidente del Real Valladolid, hizo un llamado a respetar la memoria del 10 y no enjuiciarlo por lo que hizo en su vida privada.

"Diego deja un legado en el fútbol inolvidable y cambió la vida de mucha gente. Cada uno lleva su vida privada como puede, y no debe ser juzgado por ello", aseguró.

El Fenómeno fue consultado respecto a cómo era Maradona, ante lo cual respondió que "era una persona cercana, espectacular, feliz y alegre que nos enamoró a todos, que ha dejado un legado increíble".

Ronaldo para el final contó una gran anécdota junto al argentino.

"Maradona me contó que su hija le regaló ambos relojes y por eso no se los quitaba nunca. Pero cuando acabó la cena me regaló uno de ellos y yo no quería aceptarlo. Él se enfadó y me lo quedé. Lo guardaré toda mi vida como recuerdo de su generosidad, amabilidad, y del ser humano que era", cerró.