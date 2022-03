+ Simula ACÁ todos los resultados que le sirven a Chile

La definición por el cupo del repechaje en las Eliminatorias Qatar 2022 tiene a todos los países de Conmebol hablando de posibles arreglos, que puedan beneficiar a un equipo en particular. Como, por ejemplo, en el duelo entre Venezuela ante Colombia, donde aseguran que el presidente Nicolás Maduro entregará un bono a los jugadores llaneros por dejar fuera del Mundial a los cafeteros.

"Supimos que el dictador (Maduro), por pedido del cuerpo técnico, le va a dar premio doble a Venezuela si le gana a Colombia", afirmó Carlos Antonio Vélez en el programa Planeta Fútbol de Win Sports en el país cafetero.

Por lo mismo, en la previa del encuentro que se jugará en Puerto Ordaz, se comenzó a hablar del "Madurazo". Eso sí, desde Venezuela le quitan fuerza al rumor, ya que Jesús Cárdenas, de la Cadena Imaginación 96.1, conversa con Redgol donde le quita respaldo a lo que se ha venido conversando.

"Salir a ganar sí, pero ese incentivo, lo que he investigado, eso simplemente fue un rumor alimentado por la situación política de Colombia. Quien inventó ese rumor fue Carlos Antonio Vélez, que es muy reconocido en Colombia, el rumor salió de ahí", cuenta Cárdenas.

"Lo que he investigado, con amigos dentro de la federación, me dicen que ese tipo de incentivos hasta ahora, al menos de su parte, lo desconocen totalmente. Que el rumor viene de Colombia, que da hasta risa, porque no lo hay. Puede que ahora venga al final, porque el gobierno se inspire por el tema del populismo, pero hasta ahora no hay nada", detalla.

Es más, el periodista destaca que este encuentro siempre toma color por una rivalidad futbolística de los dos países, donde Colombia no logra ganar de camino al Mundial de Francia 1998.

"Se requiere ganar porque es un partido especial, es un partido que se da de esa manera, que Venezuela quiere conseguir la victoria, puede que ocurra esa situación. Hace mucho tiempo que Colombia no gana acá, creo que desde 1996. Por eso sí, pero no creo que exista esa motivación. El rumor salió netamente desde Colombia", profundiza Cárdenas.

