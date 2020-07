Denuncian al hermano de Paulo Dybala de haberse robado un automóvil en Córdoba

Este jueves se hizo público un hecho delictivo que involucra al hermano mayor de la estrella de la Juventus, Paulo Dybala.

Walter Nieves acusó a Gustavo Dybala, hermano mayor de la Joyita de robarle su automóvil cuando estaba en compañía de dos personas y en claro estado de ebriedad.

Esto ocurrió en Laguna Larga, Córdoba, lugar de nacimiento del jugador y según el denunciante, al salir de un bar cerca del terminal de buses de la ciudad, no econtró su auto, para luego verlo en posesión de Dybala, que horas después se lo devolvieron.

Whatsapp mostrado por Nieves que acredita sus dichos contra Dybala (Infobae)

En declaraciones a Infobae, Nieves cuenta que “estaba Dybala, que era el que manejaba, Maximilano Díaz en el asiento del acompañante y uno más atrás. Estaban alcoholizados y me habían roto todo el auto. Se burlaron de mí como si hubiese sido un chiste. Yo me puse nervioso, fui de inmediato a la comisaría para que me tomaran la denuncia porque no sabía qué habían hecho con mi auto en el estado en el que estaban”.

El afectado cuenta también que el hermano de Paulo Dybala tomó contacto con él para intentar arreglar las cosas.

“Lo de anoche fue una cosa de borracho que hicimos con Gonzalo y Maxi. No creo que sea para que me denuncies. También, quiero pedirte perdón. Disculpas. Siempre tuvimos la mejor, no sé por qué me denunciás”, indica el wsp que le envió.