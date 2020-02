Daniele De Rossi rompe el silencio tras su salida de Boca: "Mi retiro verdadero del fútbol fue en la Roma"

Daniele De Rossi rompió el silencio tras su repentina salida de Boca Juniors. El campeón del mundo italiano salió del club Xeneize a finales del año pasado y dejó a los hinchas decepcionados por lo breve de su paso.

En diálogo con GQ Italia, De Rossi señaló que: "mi retiro real fue el último día en Roma, fue un gran golpe. Al salir de mi habitación, ir al Olimpico me hizo pensar que sería la última vez que cerraba esa puerta. Temblaba, fue devastador. Estaba triste por no renovar mi contrato, pero me parece obvio".

Sobre su paso por Boca, el italiano agregó que "Boca siempre fue un sueño para mí, y jugar ahí fue un honor. No hubo un día en el que no me sintiera feliz en el club. Incluso antiguos compañeros de equipo todavía me escriben para preguntarme cómo estoy y decirme que me extrañan".

De Rossi solo pudo disputar siete partidos con la camiseta xeneize. Las lesiones musculares lo marginaron de varios partidos en la temporada y no pudo cumplir las expectativas de los hinchas.