Dani Alves recuerda los consejos de Lionel Messi: "Me dijo que Barcelona es el mejor lugar de todos"

El paso por Barcelona hizo de Dani Alves el mejor lateral derecho de los últimos años. Allí consagró lo que mostró en Sevilla, ratificándolo en Juventus y PSG luego de su salida de Cataluña, donde fue uno de los socios ideales de Lionel Messi, quienes juntos ganaron absolutamente todo.

En una entrevista con The Guardian, recordó la gran amistad que lo une con el capitán culé y los consejos que recibió de su parte en algún momento. "Una vez me dijo que me quedara en Barcelona porque no había ningún sitio mejor. '¿Dónde estarás más feliz?' él me preguntó. Así que me quedé", indicó.

Es por eso que le devuelve el consejo al argentino, quien termina su contrato y puede decidir poner fin a su historia en el club. "Ahora le he recordado esa conversación y que un buen amigo me dijo que Barcelona es el mejor lugar de todos los tiempos. Todavía no he tenido respuesta de él, pero cuando te vas del Barcelona te das cuenta de lo bueno que es", afirmó.

Es por eso que entiende que Neymar quiera regresar al Camp Nou en alguna oportunidad. "Todos los jugadores, y me refiero a todos, que se han ido del Barcelona lo han lamentado. Todos se arrepienten de irse, independientemente del motivo", puntualizó.

Alves contó que siempre buscó la manera de volver con los blaugranas. "Cuando dejé el club, solo quería mostrar mi valor para volver. Pero, lamentablemente, las mismas personas, que estaban en mi contra cuando estuve en el club, se quedaron allí. Demostré que podía jugar en el Barcelona durante otros 10 años. Intenté volver a Barcelona. Quería volver a Barcelona. Jugué para volver a Barcelona".