Dani Alves a Jair Bolsonaro por el coronavirus: "No debemos ignorar esta situación, especialmente si no tenemos cura para ella"

Brasil lidera el número de contagiados con coronavirus en la región superando los 2.000 casos, sin embargo, el gobierno de Jair Bolsonaro sigue sin reacción ante la gravedad de la situación.

Por tal razón, el histórico lateral de la selección brasileña Dani Alves le dedicó unas palabras al mandatario en sus Instagram. "Señor Presidente, respeto mucho su presidencia, pero hay muchas familias y muchas personas trabajando para combatir esta pandemia y usted, como la persona más importante del país, también debería apreciar el bien de nuestro país y de nuestro pueblo", escribió el jugador del Sao Paulo.

Agregando que "es un momento muy difícil para el mundo y para nuestra gente, no debemos ignorar esta situación, especialmente si no tenemos cura para ella. Como ciudadano humilde vengo a expresar mi opinión, porque no quiero vivir sin poder compartir momentos con las personas o viviendo con miedo de ellas. ¡Que Dios bendiga a Brasil y al mundo!".

Bolsonaro se ha llenado de críticas por sus declaraciones asegurando que el coronavirus es una simple gripe y su manejo pusilánime frente a la propagación del virus en su país.