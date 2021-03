D'Alessandro cree que Maradona lo dejó fuera de la selección argentina por un lío amoroso de su hija Giannina

Andrés D'Alessandro era uno de los regalones y figuras de Marcelo Bielsa en la selección argentina. Sin embargo, el talentoso mediapunta no pudo ratificar su condición con los sucesores del rosarino en la banca de la Albiceleste.

El Cabezón fue borrado en la era de José Néstor Pekerman. Y luego vino Diego Armando Maradona, quien tampoco le dio oportunidades y dejó al ex jugador de Wolfsburgo, Portsmouth, Zaragoza, River, San Lorenzo e Inter de Porto Alegre sin jugar un Mundial.

Lo más curioso fue la razón del Diego. D'Alessandro lo comenta en su biografía y deja la interrogante. "Fue raro que no me convocara ni una vez, porque anduve espectacular esos años", asume quien hoy es jugador de Nacional de Uruguay.

"Con Inter ganamos la Copa Sudamericana en 2008, jugamos seis finales en 2009 y ganamos la Copa Libertadores en 2010. Y a fines de 2010, gané el premio al mejor del continente en la encuesta del diario El País, superando a Neymar y a Juan Sebastián Verón", agrega.

El Cabezón buscó una razón. "Un periodista que estaba cerca de las hijas de Maradona me dijo: '¿Sabés por qué no estás en la selección? Porque tu hermano se peleó mal con Gianinna, y Diego la vio llorando. Olvidate, te hizo la cruz, no te va a llevar nunca", repasa.

Fue y le preguntó a su hermano, Marcelo, quien reconoció un quiebre, pero nada del otro mundo. "Tenían discusiones de adolescentes y él cortó como lo hace habitualmente una pareja joven", explica la biografía.

Giannina Maradona es madre de un hijo con Sergio Agüero

"Desde entonces creí que Diego se había enojado por esa relación. No hay otra explicación. No es que tuviera la obligación de ir al Mundial, aunque estaba pasando uno de los mejores momentos de mi carrera. Lo raro es que no me haya probado una sola vez", lamenta.

"Merecía esa chance. La renuncia de Bielsa en 2004 me mató. Así de crudo. No tengo dudas de que, de seguir en el cargo, al Mundial de Alemania hubiera llegado", concloye D'Alessandro, que después de Bielsa sólo jugó cinco partidos por la selección argentina.

Si te gusta el fútbol internacional como a nosotros, este concurso es para ti. Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual, junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos.

Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.